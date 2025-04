Tentativa de furto a agência bancária é registrada em Campinas Os suspeitos fizeram um buraco em uma parede lateral do banco Uma tentativa de furto... Portal Veloz|Do R7 28/04/2025 - 20h01 (Atualizado em 28/04/2025 - 20h01 ) twitter

Portal Veloz

Os suspeitos fizeram um buraco em uma parede lateral do banco Uma tentativa de furto foi registrada na noite deste domingo (27) em uma agência do Banco Itaú, localizada na Avenida Ruy Rodrigues, no Jardim Campos Elísios, em Campinas (SP). A ocorrência foi atendida inicialmente pelos Policiais Militares Cabo Marques e Soldado Da Silva, que preservaram o local até a chegada dos Policiais Civis, responsáveis pelo atendimento do plantão policial.

