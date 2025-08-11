Variações dos níveis de glicose podem indicar gravidade de dano após infarto, mostra pesquisa Pesquisa mostra que delta glicêmico está associado à magnitude do ataque cardíaco e à perda... Portal Veloz|Do R7 11/08/2025 - 08h37 (Atualizado em 11/08/2025 - 08h37 ) twitter

Pesquisa mostra que delta glicêmico está associado à magnitude do ataque cardíaco e à perda de força de contração do coração. Níveis elevados de glicose podem funcionar como um biomarcador para indicar um pior desfecho em pacientes que tiveram o primeiro infarto agudo do miocárdio, aponta pesquisa realizada por cientistas brasileiros.

Saiba mais sobre essa importante descoberta no Portal Veloz.

