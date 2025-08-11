Logo R7.com
Variações dos níveis de glicose podem indicar gravidade de dano após infarto, mostra pesquisa

Pesquisa mostra que delta glicêmico está associado à magnitude do ataque cardíaco e à perda...

Portal Veloz|Do R7

Pesquisa mostra que delta glicêmico está associado à magnitude do ataque cardíaco e à perda de força de contração do coração. Níveis elevados de glicose podem funcionar como um biomarcador para indicar um pior desfecho em pacientes que tiveram o primeiro infarto agudo do miocárdio, aponta pesquisa realizada por cientistas brasileiros.

Saiba mais sobre essa importante descoberta no Portal Veloz.

