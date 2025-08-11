Variações dos níveis de glicose podem indicar gravidade de dano após infarto, mostra pesquisa
Pesquisa mostra que delta glicêmico está associado à magnitude do ataque cardíaco e à perda...
Pesquisa mostra que delta glicêmico está associado à magnitude do ataque cardíaco e à perda de força de contração do coração. Níveis elevados de glicose podem funcionar como um biomarcador para indicar um pior desfecho em pacientes que tiveram o primeiro infarto agudo do miocárdio, aponta pesquisa realizada por cientistas brasileiros.
Pesquisa mostra que delta glicêmico está associado à magnitude do ataque cardíaco e à perda de força de contração do coração. Níveis elevados de glicose podem funcionar como um biomarcador para indicar um pior desfecho em pacientes que tiveram o primeiro infarto agudo do miocárdio, aponta pesquisa realizada por cientistas brasileiros.
Saiba mais sobre essa importante descoberta no Portal Veloz.
Saiba mais sobre essa importante descoberta no Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: