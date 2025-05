A incrível história das vacas da Ilha Amsterdã, que ficaram isoladas no Oceano Índico Toda a população de gado da região foi abatida às pressas em 2010, por supostamente representar ameaça aos albatrozes da ilha The Conversation|Laurence Flori, Mathieu Gautier e Tom Druet 04/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/05/2025 - 02h00 ) twitter

Vaca da Ilha Amsterdã François Colas/Arquivo Pessoal

Algumas áreas naturais intocadas abrigam populações de animais surpreendentes, capazes de se adaptar a condições inesperadas. Um exemplo intrigante é uma população de gado que retornou à natureza (um processo conhecido como “feralização”) depois de ser abandonada na ilha subantártica Amsterdã, no sul do Oceano Índico, onde viveu de forma totalmente independente até 2010.

Situada a 4.440 km a sudeste de Madagascar e comparável em tamanho a Noirmoutier (uma ilha na costa francesa), a Ilha Amsterdã tem um clima oceânico temperado, é varrida por ventos constantes e, às vezes, violentos, e exposta a chuvas frequentes, principalmente no inverno.

Ela também não tem pontos de água permanentes, o que, à primeira vista, a torna incompatível com a sobrevivência de um rebanho de gado. A única presença humana no local é a base científica de Martin-de-Viviès, estabelecida em 1949.

Desde 2006, a Ilha Amsterdã faz parte da reserva natural nacional das Terras Austrais e Antárticas Francesas, um santuário de biodiversidade, inscrito na Lista de Patrimônio Mundial da Unesco.

De acordo com documentos históricos, algumas cabeças de gado provavelmente foram abandonadas no local no final do século 19. Inesperadamente, esses animais não apenas sobreviveram mas prosperaram, e sua população chegou a quase 2.000 cabeças em poucas décadas.

Mas de onde vieram esses animais e como eles conseguiram se estabelecer na ilha e se adaptar a um ambiente aparentemente inóspito, tornando-se selvagens novamente?

Essa é a história singular dessa população bovina que traçamos com base no estudo do material genético de 18 animais, extraído de amostras coletadas durante duas campanhas de estudo que datam de 1992 e 2006.

Quando a genética ilumina a história

Ao analisar as diferenças entre os genomas desses animais, conseguimos identificar uma diminuição significativa, porém breve, no tamanho da população no final do século 19. Esse resultado refuta a hipótese de uma presença anterior de gado deixado na ilha pelos navegadores.

‌



Por outro lado, ele confirma o cenário histórico mais consensual, segundo o qual cinco ou seis cabeças de gado foram abandonadas na ilha em 1871 por um fazendeiro chamado Heurtin e sua família, originários da Ilha da Reunião — outro território francês no Oceano Índico.

Eles partiram com alguns animais para se estabelecer na Ilha Amsterdã, cultivá-la e iniciar um negócio de criação de gado, mas acabaram ficando por apenas alguns meses. Foram forçados a retornar à Ilha da Reunião devido às difíceis condições climáticas, aos problemas de adaptação e ao isolamento, deixando o gado para trás.

Um punhado de animais fundadores estava, portanto, na origem da população, levando a um aumento acentuado da consanguinidade entre seus descendentes.

Esse aumento é frequentemente associado a um acúmulo no genoma de mutações deletérias responsáveis por disfunções biológicas e doenças genéticas. Mas, às vezes, também pode levar à sua eliminação, um fenômeno conhecido como purgação.

Surpreendentemente, não observamos nenhum desses dois cenários. Os 2.000 descendentes obtidos em apenas algumas gerações pareciam ter boa saúde. Além disso, nossa análise revelou uma redução moderada na diversidade genética e não detectou nenhuma eliminação significativa de mutações deletérias — destacando ainda mais a singularidade dessa população.

Crânio de uma vaca na Ilha de Amsterdã François Colas/Arquivo Pessoal

Origens do estabelecimento do gado na ilha

A caracterização genética dos animais também revelou que eles pareciam ser descendentes de duas populações bovinas muito distintas — taurinas europeias geneticamente próximas do atual gado Jersey (cerca de 75%) e dos zebus originários do Oceano Índico (cerca de 25%).

Esses resultados confirmam que o gado introduzido na ilha provavelmente foi selecionado por Heurtin entre as raças presentes na Ilha da Reunião na época, que incluíam animais próximos aos atuais Jerseys, que teriam cruzado com raças locais, especialmente zebus da região.

Estas provavelmente estiveram por trás do estabelecimento bem-sucedido dessa população nesse ambiente inóspito.

Nossos resultados mostram que os ancestrais europeus do touro foram pré-adaptados às condições climáticas da ilha.

Aparentemente, os animais introduzidos não enfrentaram um grande desafio bioclimático, pois as condições do berço do gado de Jersey, a Ilha de Jersey (no Canal da Mancha), são de fato relativamente semelhantes às da Ilha Amsterdã.

Mecanismos adaptativos ligados ao sistema nervoso

A descoberta de suas origens também nos permitiu refutar hipóteses apresentadas por alguns cientistas, segundo as quais esse gado teria reduzido de tamanho nesse novo ambiente para se adaptar aos recursos limitados da ilha, um fenômeno conhecido como “nanismo insular”.

De acordo com nosso estudo, os animais fundadores dessa população já estavam próximos de animais pequenos (gado Jersey e gado do Oceano Índico, como o zebu de Madagascar).

Além disso, nossa análise de um painel de mutações genômicas associadas ao tamanho não revelou nenhuma redução na estatura do gado da Ilha Amsterdã em comparação com o gado Jersey e o zebu de Madagascar. Isso sugere a implementação de outros mecanismos adaptativos que lhes permitem otimizar suas chances de sobrevivência nesse ambiente isolado.

Isso é corroborado pelas marcas deixadas pela seleção natural detectadas nos genomas desses animais. Eles contêm genes preferencialmente envolvidos no funcionamento do sistema nervoso, o que, sem dúvida, desempenhou um papel fundamental na adaptação desses bovinos ao ambiente inóspito da ilha e no processo de feralização.

Uma organização social complexa da população, semelhante à do gado selvagem, associada ao surgimento de um comportamento feroz nesses animais, foi de fato descrita por vários observadores.

Em particular, eles identificaram grupos estruturados compostos principalmente por fêmeas e machos jovens, grupos geograficamente separados compostos exclusivamente por machos adultos e grupos mistos.

Nosso estudo também destacou a ação combinada de vários genes que controlam as características complexas envolvidas na feralização e sugere que as mutações já presentes no genoma dos animais fundadores desempenharam um papel na rápida adaptação (algumas gerações) da população bovina da Ilha Amsterdã à vida na natureza.

População totalmente abatida em 2010

Este estudo de caso único revelou informações preciosas sobre diversos processo evolutivos. Ele também destaca a importância de preservar o patrimônio genético de populações selvagens de grandes mamíferos e levanta questões éticas sobre os esforços de conservação que precisam ser implementados.

Na verdade, apesar de seu interesse científico, toda a população de gado da Ilha Amsterdã foi abatida às pressas em 2010, sem que nenhuma amostra biológica fosse coletada.

As vacas ainda eram vistas por alguns como uma grande ameaça ao ecossistema da ilha e, em particular, a duas espécies endêmicas — o arbusto da classe das filicíneas Phylica arborea e o albatroz de Amsterdã Diomedea amsterdamensis.

Esse ponto de vista persistiu apesar dos esforços para limitar o impacto do gado no meio ambiente, especialmente pelo controle e redução do rebanho para cerca de mil animais em 1988, depois para 500 animais em 1993, e pela construção de cercas que limitavam o gado a uma área de cerca de 12 km² — localizada fora da área onde os albatrozes de Amsterdã e as filicíneas estão presentes.

Os serviços ecossistêmicos prestados pelo rebanho, como a limpeza da vegetação rasteira e a manutenção de um aceiro ao redor da base científica, que são bem conhecidos pelas autoridades, também não foram levados em conta.

Essas funções, antes essenciais na prevenção de incêndios, infelizmente foram trazidas de volta à tona no início deste ano pelo incêndio na ilha.

A eliminação total da população acabou sendo preferida à manutenção de parte do rebanho, acompanhada de medidas para controlar e/ou erradicar as espécies que ameaçavam mais diretamente a fauna e a flora endêmicas, como roedores e gatos.

Essas medidas foram finalmente implementadas em 2024, 14 anos depois, como parte do Indian Ocean Island Ecosystem Restoration Project.

Essa erradicação era necessária?

A reabilitação ecológica da Ilha Amsterdã exigia, portanto, a eliminação total dessa população?

Achamos difícil dar uma resposta definitiva. No entanto, consideramos essencial, nesse contexto, antes de tomar qualquer decisão sobre o futuro das populações exóticas que se tornaram selvagens, incluindo sua possível erradicação, estabelecer uma coleta sistemática de amostras biológicas para, no mínimo, caracterizá-las geneticamente.

Deve-se lembrar que, já em 2009, várias vozes, incluindo as de veterinários, agrônomos e geneticistas populacionais, tinham se levantado para questionar a justificativa e as condições dessa erradicação, realizada sem ampla consulta à comunidade científica — como mostram a petição enviada em maio de 2009 ao Prefeito da TAAF e o comunicado de imprensa datado de 10 de março de 2010, repercutido na imprensa e também no Senado francês.

Sua intenção não era questionar a necessidade de proteger espécies selvagens endêmicas, mas destacar a importância ecológica e evolutiva dessa população bovina singular (bem como de outras populações de ruminantes introduzidas na TAAF).

Esses cientistas estavam empenhados em defender a biodiversidade doméstica, que geralmente é pouco considerada e, portanto, negligenciada em comparação com a biodiversidade selvagem.

A origem doméstica dessa população de gado selvagem, considerada pela maioria dos ambientalistas como não tendo valor patrimonial, combinada com o desejo de retornar a uma natureza original idealizada, pode ter acelerado as decisões tomadas pelos gestores da reserva natural nacional.

No entanto, na época, o gado não estava prejudicando os albatrozes de Amsterdã, a espécie emblemática da ilha, que já estava protegida e não precisava mais de ações urgentes de conservação.

