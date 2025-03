Espancamentos, superlotação e fome: Imigrantes deportados dos EUA enfrentam abusos de direitos humanos na mega-prisão de El Salvador El Salvador já possui a maior taxa de população carcerária do mundo, e o governo dos EUA pretende aumentar ainda mais esse número. The Conversation|Do R7 18/03/2025 - 10h46 (Atualizado em 18/03/2025 - 10h46 ) twitter

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, apresentou sua oferta para abrigar “criminosos americanos perigosos” e “criminosos de qualquer país” como uma vitória da civilização. Não é o que mostram os fatos.

A taxa de transferência de detentos para uma mega-prisão salvadorenha recém-construída “seria relativamente baixa” para os EUA, mas suficiente para tornar “todo o sistema prisional de El Salvador sustentável”, Bukele escreveu em uma postagem na plataforma de mídia social X datada de 3 de fevereiro de 2025. O que não foi dito é que os presos, muitos deles imigrantes ilegais deportados que não necessariamente são criminosos, seriam conscientemente colocados em um sistema prisional que comete abusos generalizados contra direitos humanos, nas mãos das forças do Estado el-salvadorenho .

Uma primeira transferência de deportados venezuelanos já chegou a esse sistema. Em 16 de março, o governo dos EUA transportou cerca de 250 deles para El Salvador, apesar da ordem de um juiz que bloqueou temporariamente a transferência. Posteriormente, Bukele publicou um vídeo online mostrando os deportados chegando a El Salvador com as mãos e os pés algemados e curvados à força por guardas armados.

Como especialistas que pesquisaram os direitos humanos e as condições das prisões em El Salvador, documentamos um alarmante declínio democrático em meio às tentativas de Bukele de ocultar a violência contínua tanto nas prisões quanto em todo o país.

‌



Também ouvimos em primeira mão sobre as violações dos direitos humanos que tanto os deportados quanto os salvadorenhos dizem ter sofrido enquanto estavam presos em El Salvador, e trabalhamos em centenas de casos de asilo como testemunhas especializadas, testemunhando no tribunal de imigração dos EUA sobre a natureza e o escopo das violações dos direitos humanos no país. Estamos profundamente preocupados tanto com as condições em que os deportados estão chegando quanto com o que a decisão do governo dos EUA sinaliza sobre seus compromissos com os padrões internacionais de direitos humanos.

Erosão das normas democráticas

‌



Bukele lidera El Salvador desde 2019, conquistando a presidência prometendo reprimir o crime e a corrupção que assolavam a nação. Mas ele também contornou as normas democráticas - por exemplo, reescrevendo a constituição para que pudesse ser reeleito em 2024.

Nos últimos três anos, Bukele governou com poucos controles e equilíbrios sob um “estado de exceção” autoimposto. Esse status de emergência permitiu que Bukele suspendesse muitos direitos enquanto ele empreendia o que chama de “guerra contra as gangues”.

‌



A repressão se manifesta em prisões arbitrárias em massa de qualquer pessoa que se enquadre em características demográficas estereotipadas de membros de gangues, como ter tatuagens, antecedentes criminais ou até mesmo “parecer nervoso”.

Como resultado das contínuas prisões em massa, El Salvador agora tem a maior taxa de encarceramento do mundo. A proporção de sua população que El Salvador encarcera é mais do que o triplo da dos EUA e o dobro da do país mais próximo, Cuba.

O país mais seguro da América Latina?

A personalidade durona de Bukele lhe rendeu ampla popularidade em seu país e no exterior - ele fomentou uma amizade imediata com o novo governo dos EUA, em particular.

Mas a manutenção dessa popularidade envolveu, segundo se alega amplamente, manipulação de estatísticas criminais, ataque a jornalistas que o criticam e a negação de envolvimento em uma ampla campanha de combate ao crime organizado.

Bukele e a mídia salvadorenha pró-governo insistem que a repressão às gangues transformou El Salvador no país mais seguro da América Latina.

Mas, no local, os salvadorenhos descreveram como a polícia, os militares e os cartéis mexicanos assumiram as práticas de exploração anteriormente realizadas por gangues como MS-13 e Barrio 18. Uma salvadorenha cujo filho morreu na prisão apenas alguns dias depois de ter sido detido arbitrariamente disse a um repórter da Al Jazeera: “A gente está sempre com medo. Antes era o medo das gangues, agora são também as forças de segurança que levam pessoas inocentes.”

Tortura como política de Estado

A repressão de Bukele às gangues teve um custo enorme para os direitos humanos - e em nenhum outro lugar isso é visto mais do que no sistema prisional de El Salvador.

Bukele ordenou um bloqueio de comunicação entre as pessoas encarceradas e seus entes queridos. Isso significa que não há visitas, cartas ou ligações telefônicas.

Essa falta de contato torna quase impossível para as pessoas determinarem o bem-estar de seus familiares encarcerados, muitos dos quais são pais com filhos pequenos que agora são cuidados por parentes extensos.

Apesar do blecaute, acadêmicos, grupos de direitos internacionais e nacionais e jornalistas investigativos conseguiram construir um quadro das condições dentro das prisões de El Salvador por meio de entrevistas com vítimas e seus familiares, registros médicos e análise forense de casos de mortes na prisão. O que eles descrevem é um cenário infernal.

Os salvadorenhos encarcerados são amontoados em celas superlotadas, espancados regularmente pelos funcionários da prisão e não recebem medicamentos, mesmo quando estão disponíveis. Os presos são frequentemente submetidos a punições que incluem privação de alimentos e choques elétricos. De fato, um relatório do Departamento de Estado dos EUA de 2023 sobre El Salvador observou as “condições prisionais severas e ameaçadoras à vida”.

A organização de direitos humanos Cristosal estima que centenas de pessoas tenham morrido de desnutrição, traumatismo craniano, estrangulamento e falta de tratamento médico que possa salvar vidas.

Muitas vezes, seus corpos são enterrados por funcionários do governo em valas comuns sem notificar as famílias.

Embora El Salvador seja signatário da Convenção contra a Tortura das Nações Unidas, a Anistia Internacional concluiu, após várias missões ao país e entrevistas com vítimas e suas famílias, que há “uso sistêmico de tortura” nas prisões salvadorenhas.

Da mesma forma, um estudo caso a caso realizado pela Cristosal, que incluiu a análise forense de corpos exumados de pessoas que morreram na prisão, determinou em 2024 que “a tortura se tornou uma política de Estado.”

“Em risco de dano irreparável

O que torna isso ainda mais preocupante é a escala de possíveis abusos.

El Salvador agora abriga uma população carcerária de cerca de 110.000 pessoas - mais de três vezes o número de presos antes do início do estado de exceção.

Para aumentar a capacidade do país para o encarceramento em massa contínuo, Bukele construiu e inaugurou a mega-prisão Terrorism Confinement Center em 2023. Uma análise do centro usando imagens de satélite mostrou que, se a prisão atingisse sua suposta capacidade total de 40.000 pessoas, cada prisioneiro teria menos de 60 centímetros de espaço em suas celas.

É para essa prisão que os deportados dos EUA têm sido levados.

O presidente Donald Trump invocou a Lei dos Inimigos Estrangeiros de 1798 para transferir os detidos. A lei de tempo de guerra foi invocada apenas três vezes ha história, inclusive para justificar o internamento japonês durante a Segunda Guerra Mundial.

Há sérias preocupações sobre o processo e a legalidade da transferência de prisioneiros americanos para uma nação que não protegeu os direitos humanos de sua população detida.

Um veículo blindado do lado de fora de um grande prédio de concreto.

Embora Trump tenha afirmado que os deportados eram membros das gangues Tren de Aragua e MS-13, os indivíduos encarcerados não receberam uma audiência para contestar as alegações de que eram membros de gangues, o que suscitou dúvidas quanto à viabilidade dessa alegação.

Além disso, o acordo por meio do qual o governo Trump está tentando transferir os migrantes detidos nos EUA para El Salvador enfrenta escrutínio de acordo com o direito internacional, dado o que se sabe sobre as condições das prisões do país.

Os direitos humanos internacionais são regidos por leis que proíbem as nações de transferir pessoas para lugares perigosos, seja devolvendo estrangeiros a países onde "há motivos substanciais para acreditar que a pessoa estaria em risco de sofrer danos irreparáveis”, ou transferindo detentos para jurisdições nas quais eles correm o risco de serem torturados ou submetidos a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.

Os esforços de organizações de direitos humanos, jornalistas e acadêmicos para documentar as condições das prisões apontam para uma conclusão inequívoca: El Salvador não cumpre os termos necessários para proteger os direitos humanos dos migrantes deportados e encarcerados. Ao contrário, o governo de El Salvador tem sido repetidamente acusado por grupos de direitos humanos de cometer crimes contra a humanidade, inclusive contra sua população carcerária.

Os autores não prestam consultoria, trabalham, possuem ações ou recebem financiamento de qualquer empresa ou organização que se beneficiaria deste artigo e não revelaram qualquer vínculo relevante além de seus cargos acadêmicos.