EUA e Ucrânia assinam proposta de cessar-fogo de 30 dias: bola agora está no campo de Putin Vladimir Putin agora terá que ponderar como manter uma redefinição com os EUA e, ao mesmo tempo, pressionar por mais sucesso militar... The Conversation|Do R7 12/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 12/03/2025 - 10h11 )

Menos de quinze dias depois que Donald Trump e Volodymyr Zelensky tiveram sua agora notória briga no Salão Oval e as relações entre os EUA e a Ucrânia pareciam irremediavelmente prejudicadas, os dois países chegaram a um acordo. Depois de nove horas de negociações a portas fechadas em Jedá, na Arábia Saudita, os negociadores aprovaram uma proposta dos EUA para um cessar-fogo de 30 dias, permitindo a retomada da ajuda militar e do compartilhamento de informações de inteligência pelos EUA.

Isso não significa que as armas da guerra se calarão imediatamente. Nenhum acordo de cessar-fogo entre as partes em conflito - Rússia e Ucrânia - foi assinado. Na verdade, não está claro nem mesmo a quantidade de detalhes contidos na proposta e o quanto dela já foi discutido com a Rússia durante conversas anteriores entre altos funcionários dos EUA e da Rússia.

No entanto, o acordo sinaliza um grande passo à frente.

Do ponto de vista ucraniano, ele tem várias vantagens. Em primeiro lugar, o grande racha entre Kiev e Washington foi, pelo menos, parcialmente remendado. O acordo sobre minerais - suspenso desde a briga de gritos na Casa Branca em 28 de fevereiro - está de volta. Trump fez um convite a Zelensky para que ele retorne a Washington e assine o acordo.

‌



Igualmente importante para Kiev, a retomada do fornecimento de armas dos EUA para a Ucrânia e a suspensão da proibição do compartilhamento de inteligência fizeram parte do acordo, com efeito imediato. Isso restaura o apoio fundamental dos EUA no campo de batalha para a Ucrânia, incluindo a capacidade de Kiev de atingir alvos nas profundezas da Rússia.

Por outro lado, o presidente russo, Vladimir Putin, está agora em uma posição um pouco mais complicada. Ele precisa equilibrar seus objetivos de guerra na Ucrânia com o objetivo de reaproximação com os EUA, que pode ser estrategicamente mais importante.

‌



As conversas entre altos funcionários dos EUA e da Rússia em 18 de fevereiro, na capital saudita, Riad, pareciam indicar que Moscou havia obtido concessões significativas de Washington - inclusive sobre a manutenção do território ocupado ilegalmente e a não adesão da Ucrânia à OTAN.

Essas concessões ainda podem estar sobre a mesa, juntamente com outras ofertas dos EUA para normalizar as relações e acabar com o isolamento da Rússia em relação ao Ocidente. Mas isso não significa que a Rússia terá uma pressa especial para pôr fim aos combates na Ucrânia. A economia do país tem resistido às sanções ocidentais de forma notável até o momento.

‌



É provável que Putin também esteja interessado em capitalizar ainda mais o impulso que suas tropas ainda têm nas linhas de frente dentro da Ucrânia. E é improvável que ele queira se sentar para conversar sobre um cessar-fogo, muito menos sobre um acordo de paz, com Zelensky, enquanto a Ucrânia ainda detiver território na região de Kursk, dentro da Rússia. Embora as tropas ucranianas tenham sofrido pressão crescente recentemente e estejam em perigo de serem cercadas, é provável que a Rússia leve mais algum tempo para forçá-las a se retirar completamente ou a se render.

Mapa ISW da situação na região de Kursk, na Rússia, em 12 de março.

Portanto, é provável que Putin jogue por mais tempo em um esforço para aumentar sua vantagem no terreno e, ao mesmo tempo, evitar perturbar Trump. O vice-chefe da câmara alta do parlamento russo, o Conselho da Federação, e presidente de seu comitê de assuntos internacionais, Konstantin Kosachev, sinalizou isso após o anúncio do acordo entre os EUA e a Ucrânia. Ele insistiu que qualquer acordo teria que ser feito em termos russos, e não americanos, e muito menos ucranianos.

Isso indica uma disposição para conversar, mas também sinaliza que um acordo, mesmo em um cessar-fogo, ainda exigirá mais negociações.

Pontos de pressão

Jogar para ganhar tempo também permitirá que Putin evite rejeitar a proposta americana de imediato. Fazer isso seria uma grande aposta para o presidente russo. Trump já demonstrou sua disposição de exercer o máximo de pressão sobre a Ucrânia - e ele parece ter conseguido o que queria.

Antes da reunião entre os EUA e a Ucrânia em Jedá, ele também deixou claro que iria considerar mais sanções à Rússia para forçar Moscou a aceitar o fim dos combates na Ucrânia. Essas duas medidas - pressão sobre a Ucrânia e sobre a Rússia - fazem parte de um plano desenvolvido pelo enviado especial de Trump para a Ucrânia, Keith Kellogg, em maio de 2024.

Crucialmente, Kellogg também previu continuar “a armar a Ucrânia e fortalecer suas defesas para garantir que a Rússia não fará mais avanços e não atacará novamente após um cessar-fogo ou acordo de paz”.

Se Putin rejeitasse a proposta atual, ele não apenas arriscaria uma redefinição mais ampla das relações entre os EUA e a Rússia, mas também poderia perder sua vantagem atual no campo de batalha, bem como o território que Moscou controla atualmente. Isso porque um aumento nas capacidades militares ucranianas provavelmente mudaria o equilíbrio de poder, pelo menos em algumas partes da linha de frente.

O cenário mais provável para o futuro é uma abordagem russa em duas vertentes. É provável que o Kremlin se envolva com a Casa Branca na proposta americana de cessar-fogo que já foi aceita pela Ucrânia e, ao mesmo tempo, insista em obter mais ganhos territoriais antes da conclusão das negociações entre os EUA e a Rússia.

A configuração peculiar das negociações também joga a favor do Kremlin. Sem conversas diretas entre Kiev e Moscou, Washington tem que se movimentar entre eles, tentando fechar as lacunas entre suas posições com uma mistura de diplomacia e pressão. Até o momento, isso funcionou razoavelmente bem com a Ucrânia, mas é muito menos certo que essa abordagem dará frutos semelhantes com a Rússia.

O cessar-fogo temporário que está sendo discutido atualmente pode ser, ou não, um passo importante em direção a uma cessação permanente da violência e a um acordo de paz sustentável. O fato de ele se tornar um marco no caminho para a paz dependerá da disposição de Trump de pressionar a Rússia de forma semelhante à da Ucrânia.

É importante lembrar que a Ucrânia já pagou um preço enorme como resultado da agressão da Rússia. Qualquer atraso adicional no caminho para uma paz justa infligirá ainda mais dor à vítima, e não ao agressor.

Stefan Wolff já recebeu financiamento do Natural Environment Research Council do Reino Unido, do United States Institute of Peace, do Economic and Social Research Council do Reino Unido, da British Academy, do NATO Science for Peace Programme, dos Programas-Quadro 6 e 7 da UE e do Horizon 2020, bem como do Programa Jean Monnet da UE. Ele é curador e tesoureiro honorário da Associação de Estudos Políticos do Reino Unido e pesquisador sênior do Foreign Policy Centre em Londres.

Tetyana Malyarenko não trabalha para, não presta consultoria, não possui ações nem recebe financiamento de nenhuma empresa ou organização que se beneficiaria com este artigo e não divulgou nenhuma afiliação relevante além de sua nomeação acadêmica.