Presença indígena nas instituições de ensino e em práticas comunitárias leva ao diálogo entre diferentes ciências Os saberes indígenas são resultados de milhares de anos de observação, experimentação e vivência e podem contribuir para a solução... The Conversation|Do R7 15/05/2025 - 09h04 (Atualizado em 15/05/2025 - 09h04 )

Os povos indígenas são sociedades autóctones das Américas que desenvolveram e continuam desenvolvendo civilizações complexas, autônomas e altamente sustentáveis. Suas histórias não acabaram, porque continuam vivas e cada vez mais enraizadas na sociedade de hoje. As identidades, línguas, culturas, saberes, fazeres e valores indígenas têm conservado suas singularidades em meio ao mundo globalizado, sem isolamento.

A trajetória milenar das sociedades indígenas é marcada por modos de vida e de existências que transcendem dimensões materiais e estruturais, alcançando esferas cognitivas, éticas, políticas e espirituais. No cerne desses modos de vida, encontram-se a defesa da autonomia e da alteridade radical, a afirmação da humanidade diversa, a valorização das culturas e saberes e a compreensão da interdependência comunitária como condição fundamental da existência.

Todas as formas de conhecimentos têm valor

O conceito de autonomia, entendido como a capacidade de autodeterminação, se entrelaça profundamente com a alteridade radical, ou seja, o reconhecimento da existência do outro como legítimo em sua diferença. A alteridade radical nos convida a deslocar perspectivas hegemônicas e reconhecer a diversidade como elemento fundante da humanidade.

‌



A ontologia é um ramo da filosofia que investiga a natureza da realidade e da existência. Já a epistemologia é o estudo do conhecimento, que busca entender como o conhecimento é adquirido, suas fontes e limites. A busca por equivalência ontológica e epistêmica implica reconhecer que todas as formas de conhecimentos e existências possuem valor, e que nenhuma deve ser subjugada por visões dominantes.

Garantir a continuidade histórica dessas epistemologias outras e de seus sujeitos exige resistência ativa, dentro das instituições de ensino e em práticas comunitárias que preservam e renovam esses saberes. As conexões cognitivas e políticas entre diferentes movimentos sociais ampliam a potência das existências e resistências locais para o enfrentamento das desigualdades, do racismo, do epistemicídio (que é a destruição de conhecimentos e culturas de povos não-ocidentais) e da necropolítica (uma forma de política que consiste no poder de ditar quem pode viver e quem deve morrer).

‌



Nossa casa comum

A interdependência existencial é um princípio fundamental para a construção de novas formas de ser, saber, fazer, viver e existir, além de afirmar que a sobrevivência e o florescimento da humanidade dependem de relações coletivas baseadas na cooperação, na solidariedade, na complementariedade, no respeito e na reciprocidade. Esse conceito fortalece a compreensão de que todas as formas de vida estão conectadas orgânica e sistemicamente.

‌



As lutas e resistências cognitivas, éticas, políticas e espirituais dos povos indígenas são caminhos essenciais para a afirmação de uma humanidade diversa, plural, solidária e interdependente, e de uma natureza cósmica comum, uma casa comum.

Reconhecer e valorizar a pluralidade de existências e epistemologias é um ato de resistência e de construção de futuros possíveis. A autonomia e a alteridade radical, a valorização das culturas e dos saberes e o reconhecimento da interdependência são estratégias fundamentais para garantir que todos possam existir e viver com dignidade, em um mundo onde a diferença não seja apenas tolerada, mas celebrada, promovida e vivida.

Crise da modernidade

Desde o Iluminismo, a modernidade se estende sobre a crença na razão como força motriz do progresso, capaz de libertar a humanidade da ignorância. O avanço tecnológico e a racionalização das relações sociais foram revelados como sinais inequívocos de uma civilização em ascensão. Contudo, essa narrativa não leva em conta as contradições inerentes ao próprio projeto moderno.

Enquanto a ciência e a tecnologia proporcionam avanços inegáveis na saúde, na comunicação e na produção, também foram instrumentalizadas para a exploração econômica, o controle, a dominação e a subjugação de seres humanos e a destruição da natureza. Como argumenta Walter Benjamin, o progresso carrega consigo uma “tempestade” de destruição e exclusão, tornando visível a barbárie que caminha junto com a modernidade.

O negacionismo científico, climático e histórico não apenas refuta conhecimentos estabelecidos, mas também mina a possibilidade de uma sociedade baseada no esclarecimento e na responsabilidade coletiva. Essa postura revela uma profunda crise da modernidade, que em vez de ser instrumento de emancipação humana, torna-se refém de interesses políticos, econômicos e de fundamentalismos religiosos.

Ciências indígenas

Os saberes indígenas são resultados de milhares de anos de observação, experimentação e de vivência, em processos contínuos de validação e de resolutividade coletiva cujo laboratório é a natureza. São, portanto, conhecimentos teóricos e práticos com suas lógicas, racionalidades e modos próprios de produção, validação, disseminação e aplicação.

Esses conhecimentos garantiram milhares de anos de desenvolvimento de sociedades social, política, econômica e tecnologicamente complexas e avançadas. Os rituais e as cerimônias que podem durar dias ou semanas são momentos fortes de celebração da vida e da existência transbordante de sentido, de alegria, de afeto e de realização existencial.

Os sistemas ou regimes de conhecimentos indígenas podem ser caracterizadas por meio de algumas dimensões ontológicas e epistêmicas próprias. A primeira dimensão ontológica é a relação ou lugar da humanidade na natureza, fundamentada numa relação de interdependência, de complementariedade e de solidariedade sistêmica e orgânica.

O ser humano é parte integrante e (inter)dependente da natureza. Não há separação ontológica entre homem e natureza, ou cultura e natureza. Não há saberes ou conhecimentos fora da natureza. Os povos indígenas não estão vivem fora da natureza, muito menos se julgam superiores a ela. Isso não significa que sejam reféns da natureza. Significa que interdependem dentro do sistema cósmico, onde todos dependem de todos, todos cuidam de todos.

A ideia de organicidade ontológica da natureza cósmica nos leva a outro conceito importante que é o de incompletude ontológica da natureza e da vida. As histórias de origem dos povos indígenas em geral indicam que o mundo surgiu de vazios ou escuridões que foram sendo povoados por forças e seres em permanente tensões, conflitos e predações, que continuam.

As doenças são resultados dos desequilíbrios, desajustes, disputas e tensões entre os seres espíritos da natureza cósmica. Curar doença, portanto, é pacificar, manejar e equilibrar os espíritos em disputa. A incompletude ontológica como parte constitutiva e natural do mundo exerce uma função existencial importante na vida, porque estabelece a necessidade dos seres, humanos e não humanos, cumprirem suas tarefas com respeito, reciprocidade, solidariedade e comunicação cósmica.

Por isso, os povos indígenas preservam a natureza porque estão ligados constitutivamente a ela. A relação existencial com a natureza é uma condição de vida e de existência.

Nessa relação não há um salvador, um curador, um árbitro ou um ser superior que unilateralmente julga e decide. As sociedades indígenas não criaram crenças em seres superiores ou supremos a quem se pode creditar ou terceirizar soluções de problemas da vida.

As curas de doenças e de outros males existentes no mundo são resolvidas pelos próprios seres do mundo. Deste modo, não é suficiente somente diálogos e entendimentos entre os humanos. É necessário envolver os demais sujeitos da natureza cósmica. Para evitar problemas climáticos, é preciso diálogo com os espíritos dos trovões, dos raios, das chuvas, dos ventos, dos rios, dos mares, dos lagos, das florestas e assim por diante.

Natureza cósmica

Segundo as ontologias indígenas, a natureza cósmica é um conjunto único, complexo e diverso, com seres biológicos e espirituais, com consciências, vontades e agências próprias, mas, interconectados e interdependentes, considerando a totalidade do mundo cósmico. É importante destacar a agencialidade de todos os seres existentes, humanos e não humanos, inclusive, os “objetos” ou “coisas” inanimados, como pedras, praias e objetos construídos, como casa, roça, canoa, remo e outros.

Essa relação ontológica e epistemológica com a natureza cósmica tem sido pilar da resistência cultural e étnica ao longo da colonização. Se hoje vivem quase dois milhões de indígenas sobreviventes no Brasil, segundo dados do IBGE de 2022, é porque alguma coisa (ou muita coisa) dos povos indígenas nunca foi colonizado. Isso significa que boa parte dos saberes indígenas, felizmente, nunca foi atingida pela colonização da ciência e da política.

Nos últimos anos, surgiram novas esperanças no surgimento das ideias de interculturalidade, mas o mundo colonial rapidamente neutralizou suas possibilidades, limitando seu sentido prático e teórico a manifestações exteriores como dança, música, pintura corporal e outras performances e atividades culturais, blindando o conceito da crítica política e epistêmica. A força contagiosa do pensamento colonial é tão grande que desgasta e esvazia ou desvia os sentidos e significados de conceitos aparentemente inovadores.

Diálogos necessários

Diante disso vão sendo criados outros conceitos e categorias na corrida para fugir das armadilhas do pensamento colonial. Para além da ideia de interculturalidade — que não consegue mais dar conta das nossas realidades e perspectivas históricas, ontológicas e epistemológicas —, começamos a trabalhar com os conceitos de pluriepistemicidades (pluralismo epistêmico), interepistemicidades (diálogos epistêmicos, diálogos entre diferentes epistemologias) e intercientificidade (diálogo entre ciências, diálogos entre diferentes ciências).

Tudo isso para fugir das perspectivas da colonização, da colonialidade, do colonialismo, do imperialismo, do capitalismo. Esses novos conceitos nos animam a pensar a grande diversidade epistêmica de nossos povos e do nosso planeta.

Deste modo, a modernidade não pode ser vista como unidimensional ou inquestionável. O desafio contemporâneo consiste em compensar a modernidade a partir de uma perspectiva crítica, que reconheça suas contradições e limitações e busque alternativas ao modelo hegemônico.

Nessa busca planetária por seu destino, os povos indígenas podem contribuir com suas experiências, saberes e modos de vida milenares e ancestrais, que continuam guiando seus caminhos com sabedoria e dignidade. Os povos indígenas continuam existindo, afirmando, reafirmando e muitas vezes (re)elaborando e (re)significando seus saberes, suas identidades, línguas, culturas, tradições, histórias e espiritualidades.

Os povos indígenas são diferentes. Essa é sua condição humana de existir. Pensam de jeitos diferentes. Agem de modos diferentes. Vivem de modos diferentes.

Gersem Baniwa não presta consultoria, trabalha, possui ações ou recebe financiamento de qualquer empresa ou organização que poderia se beneficiar com a publicação deste artigo e não revelou nenhum vínculo relevante além de seu cargo acadêmico.