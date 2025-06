Uso da força contra a população é considerada por Trump desde o primeiro mandato. E agora virou realidade americana Trump sempre se beneficiou ao criar crises para promover sua agenda. Ao demonizar os manifestantes em Los Angeles como multidões insurrecionistas... The Conversation|Do R7 09/06/2025 - 07h36 (Atualizado em 09/06/2025 - 07h36 ) twitter

“Você acabou de atirar na repórter!”

O grito surgiu logo após um estampido e um grito de dor, no meio de uma entrada ao vivo neste domingo da jornalista australiana Lauren Tomasi na transmissão dos protestos contra a política de deportação em massa do governo Trump em Los Angeles, Califórnia. Enquanto Tomasi falava para a câmera, com o microfone na mão, um policial da LAPD ao fundo pareceu mirar diretamente nela, atingindo-a na perna com uma bala de borracha.

‌



Anteriormente, surgiram relatos de que o fotojornalista britânico Nick Stern estava passando por uma cirurgia de emergência após também ter sido atingido pela mesma munição “não letal”.

A situação em Los Angeles é extremamente volátil. Depois que protestos não violentos contra batidas policiais e prisões por agentes da Imigração e Alfândega (ICE) começaram no subúrbio de Paramount, o presidente dos EUA, Donald Trump, emitiu um memorando descrevendo os protestos como “uma forma de rebelião contra a autoridade do governo dos Estados Unidos”. Em seguida, ele mobilizou a Guarda Nacional.

‌



“Não podem simplesmente atirar neles?”

Como grande parte da cobertura noticiosa observou, esta não é a primeira vez que a Guarda Nacional é mobilizada para reprimir protestos nos EUA.

‌



Em 1970, membros da Guarda Nacional atiraram e mataram quatro estudantes que protestavam contra a guerra do Vietname na Universidade Estadual de Kent. Em 1992, a Guarda Nacional foi mobilizada durante protestos em Los Angeles após a absolvição de quatro policiais (três dos quais eram brancos) pelo assassinato de um homem negro, Rodney King.

Trump há muito especula sobre o uso violento da Guarda Nacional e até mesmo das Forças Armadas contra seu próprio povo.

Durante seu primeiro mandato, no auge dos protestos do Black Lives Matter, o ex-secretário de Defesa Mark Esper alegou que Trump lhe perguntou: “Você não pode simplesmente atirar neles, atirar nas pernas ou algo assim?”

Trump também há muito tempo procura marginalizar aqueles que se opõem à sua agenda radical para remodelar os Estados Unidos e seu papel no mundo. Ele os classificou como “antiamericanos” e, portanto, merecedores de desprezo e, quando julga necessário, de opressão violenta.

Durante a campanha eleitoral do ano passado, ele prometeu “erradicar os comunistas, marxistas, fascistas e bandidos radicais de esquerda que vivem como vermes dentro dos limites do nosso país”. Até mesmo o Washington Post caracterizou essa descrição dos “inimigos políticos” de Trump como “ecoando Hitler, Mussolini”.

Além disso, Trump há muito tempo divulga conspirações infundadas sobre “cidades-santuário”, como Los Angeles. Ele as caracterizou como refúgios sem lei para seus inimigos políticos e lugares que foram “invadidos” por imigrantes. Como qualquer pessoa que já visitou esses lugares sabe, isso não é verdade.

Não é surpresa que nos mesmos lugares que Trump caracteriza como “desonrando nosso país”, tenha havido uma oposição ferrenha à sua agenda e ideologia.

Essa oposição se consolidou nas últimas semanas em torno das atividades dos agentes do ICE, em particular. Esses agentes, usando máscaras para ocultar suas identidades, têm detido arbitrariamente pessoas, incluindo cidadãos americanos e crianças, e feito pessoas desaparecerem das ruas. Eles também prenderam cuidadores, deixando crianças sozinhas.

Como Adam Serwer escreveu na revista The Atlantic durante a primeira versão de Trump nos Estados Unidos, “a crueldade é o objetivo”.

O programa de deportação em massa do governo Trump é deliberadamente cruel e provocativo. Era apenas uma questão de tempo até que os protestos eclodissem.

Em uma democracia, protestos não violentos de centenas ou talvez alguns milhares de pessoas em uma cidade de dez milhões de habitantes não são uma crise. Mas sempre convém a Trump e ao movimento que o apoia fabricar crises.

O vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller, um dos principais arquitetos do programa de deportações em massa e um homem descrito por um ex-assessor como “Waffen SS”, chama os protestos como “uma insurreição contra as leis e a soberania dos Estados Unidos”. O próprio Trump também descreveu os manifestantes como “multidões violentas e insurrecionistas”.

Em nenhum lugar o memorando presidencial que mobiliza a Guarda Nacional menciona o local específico dos protestos. Isso, somado à linguagem extrema usada pelo governo, sugere que ele está preparando o terreno para uma escalada ainda maior.

O governo pode estar deixando espaço para mobilizar a Guarda Nacional em outros locais e invocar a Lei de Insurreição.

Incidentes envolvendo o envio da Guarda Nacional são raros, embora politicamente catastróficos. É ainda mais raro que a Guarda Nacional seja enviada contra a vontade de um líder democraticamente eleito de um estado, como Trump fez na Califórnia.

Um ataque mais amplo à democracia

Esta mobilização ocorre num momento de crise mais ampla para a democracia dos EUA. Os ataques de longa data de Trump contra a mídia independente – que ele descreve como “notícias falsas” – estão se intensificando. Há uma razão para que, durante os protestos atuais, um policial tenha se mostrado tão à vontade em atacar um jornalista diante das câmeras.

O governo Trump também está atacando ativamente instituições independentes, como as universidades de Harvard e Columbia. Ele também está atacando e minando juízes e reduzindo o poder dos tribunais independentes de fazer cumprir o Estado de Direito.

Sob Trump, o governo federal e seus aliados estaduais estão atacando e minando os direitos dos grupos minoritários – policiando os corpos das pessoas trans, atacando os direitos reprodutivos e iniciando o processo de revogação da Lei dos Direitos Civis.

Trump está, por enquanto, sem restrições. Questionado durante a noite sobre qual é o limite para enviar os fuzileiros navais contra os manifestantes, Trump respondeu: “o limite é o que eu acho que é”.

Como observou recentemente o colunista do New York Times Jamelle Bouie:

Embora a situação em Los Angeles seja imprevisível, ela deve ser entendida no contexto mais amplo da ameaça ativa e violenta que o governo Trump representa para os Estados Unidos. Enquanto observamos, a democracia americana está à beira do abismo.

Emma Shortis não presta consultoria, trabalha, possui ações ou recebe financiamento de qualquer empresa ou organização que poderia se beneficiar com a publicação deste artigo e não revelou nenhum vínculo relevante além de seu cargo acadêmico.

Emma Shortis não presta consultoria, trabalha, possui ações ou recebe financiamento de qualquer empresa ou organização que poderia se beneficiar com a publicação deste artigo e não revelou nenhum vínculo relevante além de seu cargo acadêmico.

Devemos tratar Trump e seu governo abertamente autoritário como um fracasso, não apenas do nosso sistema partidário ou do nosso sistema jurídico, mas da nossa Constituição e de sua capacidade de restringir de forma significativa uma força destrutiva e ameaçadora ao sistema em nossa vida política.