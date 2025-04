Vivendo no “tempo de lixo”: quando 500 milhões de chineses mudam seus hábitos de consumo, o mundo sente as consequências A vasta classe média da China está agora mudando seus valores, aspirações e hábitos de consumo em uma era de crescimento econômico... The Conversation|Do R7 04/04/2025 - 01h05 (Atualizado em 04/04/2025 - 01h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A viagem de foguete da economia chinesa parece estar terminando - ou, pelo menos, desacelerando. O crescimento caiu de 8,4% em 2021 para 4,5% hoje, o desemprego entre os jovens subiu para 16,9% e as cidades estão cheias de prédios inacabados após o colapso da incorporadora Evergrande em 2024.

Há algum tempo, uma frase tem sido usada nos sites de mídia social chineses Weibo e RedNote para descrever o que está acontecendo: “garbage time” ou “tempo de lixo”.

Emprestada da gíria do basquete, ela se refere aos minutos finais de um jogo cujo resultado já está decidido. Os melhores jogadores ficam de fora da quadra. Os jogadores do banco entram em jogo e ninguém se esforça tanto porque não há muito o que fazer.

O termo pegou no ano passado e parece capturar uma mistura de tristeza e humor negro. Basicamente, as pessoas agora parecem esperar menos. Não se trata tanto de um colapso econômico, mas de um lento declínio da esperança.

‌



Para os nascidos nas décadas de 1980 e 1990, que cresceram durante as quatro décadas de crescimento acelerado da China, essa é uma mudança importante. Os salários não estão subindo, as casas estão perdendo valor e é mais difícil encontrar empregos nas áreas de tecnologia e finanças.

Mas a “hora de lixo” também está abrindo espaço para que os chineses mais jovens e de classe média redefinam o sucesso e a satisfação. Com bons empregos, bens de luxo e casa própria agora sendo mais difíceis de conseguir, uma geração está questionando o que é mais importante em um cenário socioeconômico em transformação.

‌



Há apenas dez anos, muitos integrantes da classe média chinesa estavam perseguindo grandes sonhos: compravam casas e marcas de grife e mandavam seus filhos para estudar no exterior. “Ficar rico é glorioso”, disse certa vez o ex-líder Deng Xiaoping.

Muitos chineses adotaram totalmente essa ideia. De acordo com um estudo de 2021 sobre os hábitos de consumo da geração do milênio, 7,6 milhões de jovens chineses gastaram uma média de 71.000 yuans (US$ 10.375) em produtos de luxo em 2016, aproximadamente 30% do mercado global de luxo.

‌



Agora, eles parecem estar mudando de rumo, suspendendo esse tipo de gastos devido à ansiedade financeira.

Os jovens chineses também estão casando mais tarde. O aumento dos custos de casamento e a mudança de atitude em relação aos valores familiares tradicionais são vistos como os principais motivos.

Os hábitos de compra parecem confirmar as tendências. Xianyu, o maior vendedor on-line de bens usados da China, atingiu 181 milhões de usuários em 2024. As vendas ultrapassaram um trilhão de yuans, dez vezes o nível de 2018. A fabricante chinesa de automóveis BYD agora supera as marcas estrangeiras de prestígio.

Não se trata apenas de economizar dinheiro. Tradicionalmente, a cultura chinesa tem valorizado o sucesso na carreira e o status familiar, mas a escassez de empregos e a queda nos preços das casas estão desafiando as antigas suposições.

Os jovens chineses estão agora questionando o valor do trabalho árduo em um sistema que talvez não o recompense mais. Eles valorizam cada vez mais o bem-estar pessoal em detrimento da busca por status. Se a tendência continuar, poderá surgir um novo senso de identidade de classe média.

: consumidores caminhando por lojas de varejo de luxo em Tai Gu Li e no distrito comercial Chengdu IFS

Ondas que atingem o mundo

As implicações globais de tudo isso são significativas. Quando 500 milhões de pessoas mudam seus hábitos de consumo, os mercados globais percebem.

Uma marca outrora favorita como a Apple perdeu terreno enquanto a marca local Huawei ganhou. A fabricante local de roupas esportivas Li Ning está desafiando a Nike. As empresas que planejaram um crescimento chinês aparentemente interminável estão tendo que recalcular. Juntamente com outras complexidades regulatórias e geopolíticas, isso torna o planejamento mais difícil.

A vida escolar e profissional também está mudando. O sistema educacional intensivo da China sofre resistência e sua “cultura de trabalho 996” (das 9h às 21h, seis dias por semana) está desaparecendo.

De modo geral, a velocidade econômica da China está diminuindo para um ritmo mais estável. E essa desaceleração do modelo econômico que impulsionou a ascensão da nação apresenta grandes desafios para o governo.

Com as políticas tarifárias de Donald Trump se aproximando, as importações da China diminuíram no início deste ano. As exportações ainda cresceram, mas em uma taxa muito mais lenta.

A classe média tem sido tanto o motor quanto a beneficiária do extraordinário crescimento da China. Porém, com 40% tendo visto sua riqueza diminuir nos últimos anos, não se pode presumir que a confiança do consumidor seja robusta.

Se essa é uma tendência de longo prazo ou apenas um ajuste estratégico, por enquanto parece que uma nova identidade econômica está surgindo. De qualquer forma, uma coisa é certa: quando a segunda maior economia do mundo muda sua forma de gastar, todos sentem isso.

Christian Yao não presta consultoria, trabalha, possui ações ou recebe financiamento de qualquer empresa ou organização que poderia se beneficiar com a publicação deste artigo e não revelou nenhum vínculo relevante além de seu cargo acadêmico.