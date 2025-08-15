Alexandre de Moraes pede que seja marcado julgamento de Bolsonaro em processo da tentativa de golpe

O ministro do Supremo Alexandre de Moraes pediu que seja marcado o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus no processo da tentativa de golpe de Estado. Existe a possibilidade de que já se inicie em agosto. A data vai ser definida pelo ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma do STF, que vai realizar o julgamento. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, afirmou que o processo está pronto para inclusão em pauta e que a definição da data é necessária para assegurar a efetividade da ação judicial. O ministro também rebateu críticas de que estaria havendo pressa no rito processual e ressaltou que já se passaram dois anos desde a denúncia. No julgamento, a PGR e os advogados dos oito réus vão se manifestar. O relator faz a leitura do parecer e, por fim, os cinco ministros da primeira turma apresentam os votos. Todo esse cronograma pode levar até mesmo o mês inteiro. Bolsonaro e os outros sete réus são acusados pela Procuradoria-Geral da República de serem os mentores intelectuais de uma tentativa de golpe para impedir a posse do presidente Lula.



