Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Autoridades prestigiam posse de ministros do Superior Tribunal de Justiça

Maria Marluce Caldas Bezerra e Carlos Augusto Pires Brandão foram nomeados pelo presidente Lula no último dia 20

JR 24H|Do R7

Dois novos ministros tomaram posse no Superior Tribunal de Justiça. Maria Marluce Caldas Bezerra e Carlos Augusto Pires Brandão foram nomeados pelo presidente Lula no último dia 20, depois das indicações serem aprovadas pelo Senado.  

O presidente da Câmara, Hugo Motta, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o ministro do STF, Edson Fachin, participaram da cerimônia de posse.  

Maria Marluce era procuradora do Ministério Público de Alagoas e Carlos Augusto era desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília. 



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Alagoas
  • Brasília
  • Davi Alcolumbre
  • Geraldo Alckmin
  • Justiça
  • Lula (Luiz Inácio Lula da Silva)
  • Presidente
  • Senado
  • STF (Supremo Tribunal Federal)
  • STJ (Superior Tribunal de Justiça)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.