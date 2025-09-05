Autoridades prestigiam posse de ministros do Superior Tribunal de Justiça
Maria Marluce Caldas Bezerra e Carlos Augusto Pires Brandão foram nomeados pelo presidente Lula no último dia 20
Dois novos ministros tomaram posse no Superior Tribunal de Justiça. Maria Marluce Caldas Bezerra e Carlos Augusto Pires Brandão foram nomeados pelo presidente Lula no último dia 20, depois das indicações serem aprovadas pelo Senado.
O presidente da Câmara, Hugo Motta, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o ministro do STF, Edson Fachin, participaram da cerimônia de posse.
Maria Marluce era procuradora do Ministério Público de Alagoas e Carlos Augusto era desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília.
