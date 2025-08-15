Logo R7.com
BNDES anuncia investimento milionário em empresa que desenvolve projeto de carro voador

A empresa ainda busca a certificação da Agência Nacional de Aviação Civil

JR 24H|Do R7

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, anunciou o investimento de mais de R$ 400 milhões em uma empresa que desenvolve o projeto de um carro voador. O novo meio de transporte será produzido em Taubaté, no interior de São Paulo, por uma subsidiária da Embraer. A empresa ainda busca a certificação da Agência Nacional de Aviação Civil, a Anac. A estimativa é que o veículo voador tenha capacidade para até cinco pessoas. Segundo o BNDES, iniciativa é uma estratégia de apoio à economia verde e à inovação.

