BNDES anuncia investimento milionário em empresa que desenvolve projeto de carro voador

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, anunciou o investimento de mais de R$ 400 milhões em uma empresa que desenvolve o projeto de um carro voador. O novo meio de transporte será produzido em Taubaté, no interior de São Paulo, por uma subsidiária da Embraer. A empresa ainda busca a certificação da Agência Nacional de Aviação Civil, a Anac. A estimativa é que o veículo voador tenha capacidade para até cinco pessoas. Segundo o BNDES, iniciativa é uma estratégia de apoio à economia verde e à inovação.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!