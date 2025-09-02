Brasil ultrapassa pela primeira vez a marca de 5 milhões de barris de petróleo e gás por dia

A produção total de petróleo e gás no Brasil alcançou a marca de 5,16 milhões de barris de óleo, por dia, em julho. O maior patamar já registrado, passando pela primeira vez dos 5 milhões. Também houve novo recorde na produção de petróleo e gás natural no pré-sal, com mais de 4 milhões de barris por dia. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (1º/09) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.



