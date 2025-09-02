Faltando pouco mais de dois meses para a COP30, militares do Exército intensificam os treinamentos para reforçar a segurança do evento. A equipe de reportagem da RECORD embarcou em uma aeronave do Exército Brasileiro. O ponto de partida foi Belém, com destino para Tucuruí, a quase 450 quilômetros da capital. Logo depois do pouso, uma simulação de guerra.

Foram meses de preparação. Mais de 1500 militares - que integram a brigada de Infantaria de Selva - participam do treinamento operacional e tático. O objetivo é reforçar o esquema de segurança durante o evento da COP30, em parceria com a Marinha e a Aeronáutica.

Além de Tucuruí, o treinamento militar aconteceu nos municípios de Novo Repartimento e Breu Branco - todos no sudeste paraense. O planejamento estratégico faz parte do cronograma de atuação para a defesa e segurança durante o evento da COP30. Mas essas ações já acontecem anualmente para a preparação da tropa que agora ganha reforços.

