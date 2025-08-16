Logo R7.com
Eduardo Bolsonaro enfrenta pedidos de cassação por ações nos Estados Unidos

Conselho de Ética analisará denúncias contra o deputado por quebra de decoro

JR 24H|Do R7

O presidente da Câmara, Hugo Motta, encaminhou ao Conselho de Ética quatro pedidos de cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. Três foram feitos pelo PT e um pelo PSOL. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro teria quebrado o decoro parlamentar por conta das ações nos Estados Unidos para que o governo americano aplicasse sanções contra o Brasil. O envio das denúncias ao conselho é o primeiro passo para a análise de uma possível perda de mandato. A palavra final é do plenário da Câmara. Venceu em julho a licença de 120 dias de afastamento tomada pelo deputado e ele também pode ter o mandato cassado por faltas.

