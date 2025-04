Estados Unidos fazem ataque contra grupo extremista e deixam ao menos 74 mortos no Iêmen

Os Estados Unidos realizaram, nesta sexta-feira (18), um dos maiores ataques contra o grupo extremista Houthis, no Iêmen. O bombardeio contra um terminal de petróleo, em uma área portuária do país, deixou ao menos 74 mortos. Mais de 170 pessoas ficaram feridas. O grupo alvo dos americanos é financiado pelo Irã e realiza constantes ataques contra Israel.



