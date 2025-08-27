EUA mandam mais um navio e submarino para sul do Caribe, próximo à costa da Venezuela

Os Estados Unidos vão enviar um navio e um submarino para o sul do Caribe para combater o tráfico de drogas. A Venezuela anunciou o patrulhamento da costa do país com embarcações e drones. O navio "Uss lake erie" é capaz de lançar e interceptar mísseis. Já o "Uss newport news" é um submarino nuclear, praticamente indetectável por radares. O governo americano declara que são operações de combate ao narcotráfico. Nesta semana, a guarda costeira apresentou na Flórida mais de 34 toneladas de drogas apreendidas no mar, a caminho dos Estados Unidos. Nesta terça-feira (26), a Argentina se juntou aos Estados Unidos, Paraguai e Equador e classificou o cartel de "Los soles" como uma organização terrorista. Os Estados Unidos afirmam que o grupo criminoso venezuelano é liderado por Nicolás Maduro, o que ele nega. Como resposta, Maduro disse que navios de guerra e drones vão patrulhar a costa do país. Ao todo, 15 mil homens também foram mobilizados na fronteira com a Colômbia.



