Justiça argentina torna réu ex-presidente Alberto Fernández por violência de gênero

A justiça argentina acatou a denúncia e tornou réu o ex-presidente Alberto Fernández, que governou o país de 2019 a 2023. Ele é acusado de violência de gênero contra a ex-primeira-dama Fabiola Yañez. A justiça também determinou a apreensão de US$ 10 milhões em bens do ex-presidente - quase R$ 54 milhões - e proibiu Fernandez de se aproximar a menos de 500 metros da ex-mulher, que o acusa de violência física e psicológica. Em 2021, tornaram-se públicas fotos em que Fabiola Yanez aparece com hematomas no olho e no braço. Fernández nega as acusações e alegou judicialmente que a ex-mulher teria problemas com álcool.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!