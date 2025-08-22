Lula chega à Bogotá e participa da cúpula de presidentes do Tratado de Cooperação Amazônica

Lula chegou, durante a noite desta quinta-feira (21), em Bogotá para participar da cúpula de presidentes do Tratado de Cooperação Amazônica. Dos oito países que fazem parte do grupo, apenas os presidentes do Brasil e da Bolívia vieram até a capital colombiana. O encontro vai discutir propostas da declaração de Belém, de agosto de 2023, que ainda não saíram do papel, como: um centro de operações policiais reunindo integrantes de todos os países amazônicos, em Manaus, e um centro de operações aéreas para monitorar o tráfico de drogas e de mercadorias na região. A participação de Lula na cúpula traz ao debate a COP30, que será em novembro, em Belém, no Pará. O Brasil busca apoio formal para o lançamento de um fundo para florestas tropicais. Os chefes de estado ainda vão se reunir com representantes da sociedade civil e de povos indígenas.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!