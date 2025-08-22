Ministros fazem visita técnica ao Porto de Santos e visitam área do túnel Santos-Guarujá

Os ministros Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Bruno Dantas (Tribunal de Contas da União) e Márcio França (Empreendedorismo) fizeram nesta quinta-feira (21) uma visita técnica ao Porto de Santos. Os três assinaram concessões de obras e visitaram a área onde deve ser construído o túnel Santos-Guarujá. A comitiva iria de barco até o local onde será feita a obra, mas o trajeto pela água foi cancelado para não atrasar as agendas. O túnel submerso é uma reivindicação antiga de moradores do litoral paulista. Vai ter 870 metros de extensão e custará R$ 6 bilhões, pagos pelos governos estadual e federal.



