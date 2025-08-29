Navios militares enviados pelos EUA começam a se aproximar da costa da Venezuela
Exército venezuelano inicia recrutamento forçado para milícia em meio à presença naval americana
Os navios militares enviados pelos Estados Unidos começam a se aproximar da costa da Venezuela. O exército venezuelano anunciou o recrutamento forçado para a milícia que faz parte das forças armadas do país.
Os militares percorrem as ruas em caminhonetes para levar os jovens aos locais de alistamento. Segundo o governo americano, o envio dos navios tem como objetivo combater o tráfico de drogas.
