Navios militares enviados pelos EUA começam a se aproximar da costa da Venezuela

Os navios militares enviados pelos Estados Unidos começam a se aproximar da costa da Venezuela. O exército venezuelano anunciou o recrutamento forçado para a milícia que faz parte das forças armadas do país. Os militares percorrem as ruas em caminhonetes para levar os jovens aos locais de alistamento. Segundo o governo americano, o envio dos navios tem como objetivo combater o tráfico de drogas.



