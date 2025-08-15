Oposição e apoiadores de Bolsonaro entregam carta a embaixadores sobre Alexandre de Moraes

Integrantes da oposição e apoiadores de Bolsonaro no Congresso pretendem entregar uma carta a 80 embaixadores e representantes de organizações internacionais em Brasília com denúncias contra o ministro Alexandre de Moraes por suposta violação aos direitos humanos, repressão política e uso autoritário do poder judiciário. O grupo alega que estaria havendo "ameaça ao estado de direito" e uma "escalada autoritária" com riscos para a democracia. A iniciativa pretende chamar atenção da comunidade internacional, nas semanas que antecedem o julgamento de Jair Bolsonaro.



