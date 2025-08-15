Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Oposição e apoiadores de Bolsonaro entregam carta a embaixadores sobre Alexandre de Moraes

Grupo denuncia supostas violações de direitos humanos e autoritarismo do ministro do STF

JR 24H|Do R7

Integrantes da oposição e apoiadores de Bolsonaro no Congresso pretendem entregar uma carta a 80 embaixadores e representantes de organizações internacionais em Brasília com denúncias contra o ministro Alexandre de Moraes por suposta violação aos direitos humanos, repressão política e uso autoritário do poder judiciário. O grupo alega que estaria havendo "ameaça ao estado de direito" e uma "escalada autoritária" com riscos para a democracia. A iniciativa pretende chamar atenção da comunidade internacional, nas semanas que antecedem o julgamento de Jair Bolsonaro.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Alexandre de Moraes
  • Brasília
  • Democracia
  • Direitos Humanos
  • Jair Bolsonaro
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • STF (Supremo Tribunal Federal)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.