Pesquisa encomendada pela RECORD mostra intenções de voto para governo de Santa Catarina em 2026
Instituto Real Time Big Data revela diversos cenários para as próximas eleições
Uma pesquisa, encomendada pela RECORD, mostra as intenções de voto para o governo de Santa Catarina nas eleições de 2026. O levantamento é do Instituto Real Time Big Data.
No primeiro cenário estimulado, quando são apresentados os nomes de possíveis candidatos, Jorginho Mello (PL) lidera com 46%. Em seguida estão João Rodrigues (PSD) com 21%, Décio Lima (PT) com 15% e Antídio Lunelli (MDB) com 4%. Já 7% disseram que votariam nulo ou branco. E outros 7% não souberam ou não responderam.
Em outro cenário, Jorginho Mello (PL) também aparece em primeiro com 47%. João Rodrigues (PSD) tem 22%, Décio Lima (PT) com 15% e Carlos Chiodini (MDB) com 2%. Já 7% disseram que votariam nulo ou branco, mesma porcentagem dos que não souberam ou não responderam.
No terceiro cenário, Jorginho Mello (PL) tem 48%. João Rodrigues (PSD) tem 22%, Décio Lima (PT) com 15%. Já 7% disseram que votariam nulo ou branco. E outros 8% não souberam ou não responderam.
Foram ouvidas 1200 pessoas entre os dias 2 e 3 de setembro. O nível de confiança é de 95%. E a margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.
