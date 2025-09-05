Pesquisa encomendada pela RECORD mostra intenções de voto para governo de Santa Catarina em 2026

Uma pesquisa, encomendada pela RECORD, mostra as intenções de voto para o governo de Santa Catarina nas eleições de 2026. O levantamento é do Instituto Real Time Big Data.

No primeiro cenário estimulado, quando são apresentados os nomes de possíveis candidatos, Jorginho Mello (PL) lidera com 46%. Em seguida estão João Rodrigues (PSD) com 21%, Décio Lima (PT) com 15% e Antídio Lunelli (MDB) com 4%. Já 7% disseram que votariam nulo ou branco. E outros 7% não souberam ou não responderam.

Em outro cenário, Jorginho Mello (PL) também aparece em primeiro com 47%. João Rodrigues (PSD) tem 22%, Décio Lima (PT) com 15% e Carlos Chiodini (MDB) com 2%. Já 7% disseram que votariam nulo ou branco, mesma porcentagem dos que não souberam ou não responderam.

No terceiro cenário, Jorginho Mello (PL) tem 48%. João Rodrigues (PSD) tem 22%, Décio Lima (PT) com 15%. Já 7% disseram que votariam nulo ou branco. E outros 8% não souberam ou não responderam.

Foram ouvidas 1200 pessoas entre os dias 2 e 3 de setembro. O nível de confiança é de 95%. E a margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

