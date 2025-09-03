Polícia mata homem que atacou cinco pessoas com uma faca em Marseille, na França

Na França, a polícia matou um homem que atacou cinco pessoas com uma faca em Marseille. O agressor foi identificado como um tunisiano de 35 anos. Segundo as autoridades, ele agrediu as vítimas depois de ser expulso de um hotel por falta de pagamento. Um dos feridos está internado em estado grave.



