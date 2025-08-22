Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Putin pode concordar em acabar com a guerra na Ucrânia em troca de toda a região de Donbass

Além do território, o russo ainda teria pedido garantias de que a Ucrânia não fará parte da Otan

JR 24H|Do R7

O presidente russo Vladimir Putin teria concordado em acabar com a guerra na Ucrânia em troca de toda a região de Donbass. As informações sobre as exigências de Putin foram divulgadas pelas agências internacionais. Além do território, o russo ainda teria pedido garantias de que a Ucrânia não fará parte da Otan e nem contará com a presença de tropas ocidentais. Os termos teriam sido discutidos na reunião entre Putin e Donald Trump, no Alasca.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Donald Trump
  • Guerra
  • OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte)
  • PlayPlus
  • Presidente
  • RecordPlus
  • Ucrânia
  • Vladimir Putin

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.