Putin pode concordar em acabar com a guerra na Ucrânia em troca de toda a região de Donbass

O presidente russo Vladimir Putin teria concordado em acabar com a guerra na Ucrânia em troca de toda a região de Donbass. As informações sobre as exigências de Putin foram divulgadas pelas agências internacionais. Além do território, o russo ainda teria pedido garantias de que a Ucrânia não fará parte da Otan e nem contará com a presença de tropas ocidentais. Os termos teriam sido discutidos na reunião entre Putin e Donald Trump, no Alasca.



