Relatório da PF aponta que Bolsonaro recebeu mais de R$ 1,2 milhão via PIX em menos de um ano

Investigações destacam suspeitas de lavagem de dinheiro

JR 24H|Do R7

O relatório da Polícia Federal sobre a investigação contra Jair e Eduardo bolsonaro aponta que o ex-presidente recebeu mais de R$ 1,2 milhão em transferências via PIX em menos de um ano. Segundo a PF, entre março de 2023 e fevereiro de 2024, Bolsonaro movimentou mais de R$ 30 milhões. O relatório não faz acusações diretas ao ex-presidente, mas lista suspeitas de lavagem de dinheiro e outros crimes. Só em transferências por PIX neste período de onze meses, Bolsonaro recebeu quase R$ 20 milhões. No total, R$ 30,5 milhões entraram na conta do ex-presidente e as retiradas somaram quase o mesmo valor. A defesa de Bolsonaro disse que recebeu com surpresa o indiciamento, mas ainda não se manifestou sobre as transações financeiras.

