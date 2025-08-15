SP: Congresso debate rumos da Justiça do Trabalho

Acontece em Campinas o 25º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho. O evento já se tornou um dos principais espaços de discussão jurídica do país. O presidente do grupo RECORD, Luiz Cláudio Costa, destacou o compromisso da emissora com o debate público, a justiça social e os rumos da Justiça do trabalho no Brasil. O diretor de relações institucionais da Igreja Universal do Reino de Deus, Bispo Vitor Paulo, também marcou presença. Desde a primeira edição, o evento tem reunido magistrados, estudantes e pesquisadores em um espaço de diálogo, atualização e reflexão.



