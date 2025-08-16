Logo R7.com
SP Innovation Week, o maior evento de inovação e tecnologia do Brasil, chega a São Paulo em 2026

Evento chega à capital paulista após cinco edições de sucesso no Rio de Janeiro

JR 24H

São Paulo vai receber no próximo ano o maior evento de inovação e tecnologia do Brasil. É a São Paulo Innovation Week. O evento chega à capital paulista após cinco edições de sucesso no Rio de Janeiro. Serão mais de 24 conferências e palestras nacionais e internacionais. A programação vai abordar temas como inteligência artificial, saúde global, educação, moda digital, energia verde, entre outros assuntos. Os palcos principais serão montados no Mercado Livre Arena Pacaembu e na FAAP. A expectativa é atrair 30 mil visitantes por dia.

