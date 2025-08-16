STF divulga data para início do julgamento de Bolsonaro e réus por tentativa de golpe

O Supremo Tribunal Federal marcou para 2 de setembro o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus por tentativa de golpe de estado. O ministro Cristiano Zanin reservou cinco dias para o julgamento, mas outras datas podem ser incluídas se for necessário mais tempo para a análise dos casos. Foram reservados os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro, das 9 da manhã ao meio dia. Nos dias 2, 9 e 12 também haverá trabalho entre as 2 da tarde e 7 da noite. Bolsonaro e os outros sete réus são acusados pela Procuradoria-Geral da República de serem mentores intelectuais de uma suposta tentativa de golpe de estado depois da derrota nas eleições de 2022. O julgamento vai começar com a leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes. Depois a PGR se manifesta. E em seguida, os advogados dos réus tem uma hora cada para fazer as defesas. Na parte final, Moraes vai ler o voto com a condenação ou absolvição de cada um dos citados, e na sequência os ministros da primeira turma dizem se acompanham ou não o relator.



