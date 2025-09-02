STF tem segurança reforçada para julgamento de Bolsonaro e mais sete réus por tentativa de golpe

A poucas horas do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe, a segurança está reforçada no Supremo Tribunal Federal. O julgamento no plenário da primeira turma começa às 9h desta terça-feira (2). O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, será o primeiro a se manifestar e apresentará o relatório com um resumo de todo processo.

Depois, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, terá até duas horas para apresentar os argumentos do Ministério Público. Depois será a vez dos advogados apresentarem as manifestações dos réus por até uma hora cada, começando pela defesa de Mauro Cid por causa do acordo de delação premiada. O restante será por ordem alfabética.

Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, os réus são: Walter Braga Netto (ex-ministro da Casa Civil), Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa), Almir Garnier (ex-comandante da Marinha), Augusto Heleno (ex-ministro do gabinete de Segurança Institucional), Anderson Torres (ex-ministro da Justiça), Alexandre Ramagem (ex-diretor geral da Agência Brasileira de Inteligência) e tenente coronel Mauro Cid (ex-ajudante de Ordens e delator).

Todos respondem por cinco crimes: organização criminosa armada; tentativa de abolição violenta do estado democrático de direito; golpe de estado; dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da união; e deterioração do patrimônio tombado.

Para condenar ou para absolver, são necessários três dos cinco votos da primeira turma. Se houver condenação, os ministros vão definir as penas, que podem passar de 40 anos de prisão. Todos os réus negam as acusações.

