Três municípios administrados por prefeitos do Republicanos aparecem no Top 10 de cidades inovadoras

O Centro de Liderança Pública divulgou o ranking de competitividade de municípios que avalia as melhores cidades do Brasil. São levados em conta diversos fatores como iniciativas de inovação das políticas públicas. Entre os dez municípios mais bem colocados, três são administrados por prefeitos do partido Republicanos.

Com nota 62,47, Florianópolis lidera o ranking de competitividade. Em segundo lugar, aparece Vitória, que subiu uma posição em relação ao ano passado. São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Campinas, Maringá, São Caetano do Sul, Barueri e Votuporanga completam a lista dos dez melhores colocados.

A sexta edição do ranking, elaborado pelo Centro de Liderança Pública, analisou 418 municípios brasileiros que segundo o IBGE, têm mais de 80 mil habitantes, e juntos, representam mais de 60% da população do país. O levantamento analisou indicadores, como funcionamento da máquina pública, acesso à saúde e à educação, e inovação e dinamismo.

aqui!