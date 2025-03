3902451 EPP 0703 JR INTEGRA JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 07/03/2025 - 23h19 (Atualizado em 09/03/2025 - 01h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Confira na edição do Jornal da Record desta sexta (7): Economia brasileira cresce em 2024, impulsionada pela indústria e setor de serviços. Alto custo do transporte de alimentos ameaça as ações do governo para conter a inflação. Presidente Lula diz que pode tomar medidas mais drásticas contra o aumento dos preços. Peritos recolhem material genético em carro que teria sido usado na morte de adolescente em São Paulo. Clubes e CBF se unem para manifestar repúdio ao episódio de racimo contra um jogador do Palmeiras no Paraguai. Fim de semana será de clássicos decisivos nos estaduais pelo país. Domingo e segunda tem Paulistão na tela da RECORD.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD