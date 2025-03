Acusados de negligência médica na morte de Diego Maradona começam a ser julgados na Argentina JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 11/03/2025 - 23h38 (Atualizado em 13/03/2025 - 08h46 ) twitter

Começou nesta terça (11), na Argentina, o julgamento de sete profissionais acusados de negligência médica na morte do astro do futebol Diego Maradona. O Ministério Público argentino classificou a internação domiciliar de Maradona como "temerária, deficiente e sem precedentes". Para a promotoria, os profissionais da saúde foram determinantes ao não oferecerem os cuidados necessários ao atleta. E ainda: Barcelona vence o Benfica e se classifica para as quartas-de final da Liga dos Campeões.

