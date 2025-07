AGU propõe plano para ressarcir aposentados por descontos indevidos Ministério da Previdência anunciará calendário de pagamentos na próxima semana JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 23h51 (Atualizado em 02/07/2025 - 23h51 ) twitter

AGU apresenta ao STF acordo para devolver valores ilegais descontados de beneficiários do INSS

A Advocacia Geral da União (AGU) apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um plano para restituir valores descontados indevidamente de aposentados e pensionistas entre 2020 e 2025. A devolução será corrigida pela inflação. O Ministério da Previdência deve anunciar o calendário de pagamentos na próxima semana.

Durante uma reunião na Câmara dos Deputados, discutiu-se as fraudes envolvendo o INSS. O encontro foi solicitado pelo relator do Projeto de Lei que visa proibir descontos indevidos nos benefícios. Apesar de convidados, o diretor-geral da Polícia Federal, o ministro da Previdência Social e o presidente do INSS não compareceram.

O governo federal planeja editar uma medida provisória para abrir crédito destinado aos pagamentos dos prejudicados. Até agora, quase 4 milhões de pessoas questionaram os descontos em folha, totalizando cerca de 9 milhões de afetados.

O Ministério da Previdência pretende realizar uma busca ativa nas regiões norte e nordeste para identificar beneficiários que ainda não contestaram os valores. Foram identificadas fragilidades nos controles do INSS e da Dataprev em relação aos descontos realizados.

