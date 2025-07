Veja qual é a previsão do tempo para esta quinta (3)

A infiltração de umidade vinda do oceano mantém as nuvens de chuva sobre a costa do Sudeste. No litoral sul paulista, na região metropolitana de São Paulo e na área de Juiz de Fora, no sul de Minas, o volume de água pode chegar a 50 milímetros. No litoral norte de São Paulo e no litoral do Espírito Santo, o acumulado pode chegar a 100 milímetros. Destaque para o Rio de Janeiro, que pode atingir 150 milímetros - 3 vezes mais do que o esperado para o mês inteiro, em apenas 4 dias. Quinta-feira (3) com chuva a qualquer hora na capital paulista. Faz até 14 graus. No Rio de Janeiro, tem alerta de chuva forte. Máxima de 21. No recife, esquenta até os 30 e as pancadas vêm à noite.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!