Alerta de tempestade no Rio Grande do Sul até sábado
Nova frente fria traz risco de temporais e granizo à região
Uma nova frente fria traz risco de tempestades ao Rio Grande do Sul até sábado. O aviso meteorológico destaca a possibilidade de chuvas intensas, ventos fortes e granizo na região. A capital, Porto Alegre, deve registrar pancadas de chuva ao longo do dia, com temperaturas máximas de 26 graus.
No restante do Brasil, Alagoas e Pernambuco registraram os maiores volumes de chuva hoje. Amanhã, os ventos marítimos devem provocar chuvas intensas entre Alagoas e Paraíba, com pancadas previstas da Bahia ao Rio Grande do Norte. Enquanto isso, o interior do país enfrenta tempo seco e baixa umidade do ar.
Em outras regiões, São Paulo espera um dia ensolarado com temperaturas chegando a 33 graus, enquanto Campo Grande pode atingir 34 graus. No Norte, temporais são esperados no Acre, Amazonas, Roraima e entre o Amapá e o norte do Pará.
