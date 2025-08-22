Alerta de tempestade no Rio Grande do Sul até sábado Nova frente fria traz risco de temporais e granizo à região JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 01h25 (Atualizado em 22/08/2025 - 01h25 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma nova frente fria trará riscos de tempestades ao Rio Grande do Sul até sábado.

O aviso meteorológico indica chuvas intensas, ventos fortes e possível granizo na região.

Porto Alegre deve ter pancadas de chuva e temperaturas máximas de 26 graus.

No restante do Brasil, o interior enfrenta tempo seco, enquanto regiões como Alagoas e São Paulo registram chuvas e calor, respectivamente.

Veja a previsão do tempo para esta sexta-feira (22)

Uma nova frente fria traz risco de tempestades ao Rio Grande do Sul até sábado. O aviso meteorológico destaca a possibilidade de chuvas intensas, ventos fortes e granizo na região. A capital, Porto Alegre, deve registrar pancadas de chuva ao longo do dia, com temperaturas máximas de 26 graus.

No restante do Brasil, Alagoas e Pernambuco registraram os maiores volumes de chuva hoje. Amanhã, os ventos marítimos devem provocar chuvas intensas entre Alagoas e Paraíba, com pancadas previstas da Bahia ao Rio Grande do Norte. Enquanto isso, o interior do país enfrenta tempo seco e baixa umidade do ar.

Em outras regiões, São Paulo espera um dia ensolarado com temperaturas chegando a 33 graus, enquanto Campo Grande pode atingir 34 graus. No Norte, temporais são esperados no Acre, Amazonas, Roraima e entre o Amapá e o norte do Pará.

Assista ao vídeo - Veja a previsão do tempo para esta sexta-feira (22)

