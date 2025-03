Alerta laranja para chuvas intensas em várias regiões do Brasil Previsão de fortes chuvas no último fim de semana do verão JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 15/03/2025 - 00h25 (Atualizado em 15/03/2025 - 00h25 ) twitter

Veja como fica o tempo neste final de semana

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta laranja para chuvas intensas em 241 municípios nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Ceará e Rio Grande do Norte. Em Natal e Rio Branco, espera-se um fim de semana nublado e chuvoso, com risco de novos transtornos. No Rio de Janeiro, a probabilidade de tempestades aumenta com máximas que não ultrapassam os 31 graus.

Os temporais já impactaram São Luís, no Maranhão. A frente fria que avança pelo Sudeste deve formar nuvens carregadas no sul de Minas Gerais, Zona da Mata e interior do Rio de Janeiro. Alerta de chuva forte se estende a todas as capitais das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

As temperaturas previstas para sábado incluem Porto Alegre com 26 graus, São Paulo com 27 graus, Brasília com 31 graus, Recife com 29 graus e Manaus até 30 graus. Em Nova Iguaçu (RJ), o fim de semana será marcado por sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas. Em Catalão (GO), a previsão é de chuva rápida no sábado e tempo firme no domingo e segunda-feira.

