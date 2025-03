Alexandre Padilha e Gleisi Hoffmann assumem ministérios da Saúde e das Relações Institucionais JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 10/03/2025 - 22h47 (Atualizado em 11/03/2025 - 12h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os novos ministros da Saúde e das Relações Institucionais tomaram posse nesta segunda (10). Substituto de Nísia Trindade, Alexandre Padilha é deputado federal pelo PT de São Paulo e já cuidou da pasta da Saúde no governo Dilma. Ex-presidente do PT e deputada pelo Paraná, Gleisi Hoffmann assume as Relações Institucionais do governo. Ela é formada em Direito e já foi senadora e deputada federal por dois mandatos consecutivos.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD