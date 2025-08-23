Alimentação saudável pode prevenir acúmulo de gordura no fígado
Esteatose hepática aumenta risco de câncer hepático
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
A adoção de uma dieta equilibrada pode ser eficaz na prevenção da esteatose hepática, condição caracterizada pelo acúmulo de gordura no fígado. Este problema de saúde é uma das causas mais frequentes de doenças hepáticas e pode evoluir para câncer de fígado, com quase 900 mil casos registrados anualmente no mundo.
A esteatose hepática afeta aproximadamente 30% da população mundial e é considerada a doença hepática mais comum. Pesquisas indicam que o número de casos de câncer de fígado pode quase dobrar até 2050, sendo que a prevenção poderia evitar três em cada cinco casos. Especialistas destacam a importância de mudanças no estilo de vida, como perda de peso e redução do consumo de álcool, para prevenir e reverter a condição.
Perguntas e Respostas
O que é esteatose hepática e qual a sua relevância para a saúde?
A esteatose hepática é uma condição caracterizada pelo acúmulo de gordura no fígado e é uma das causas mais comuns de doenças hepáticas, podendo evoluir para câncer de fígado, com quase 900 mil casos registrados anualmente no mundo.
Qual é a prevalência da esteatose hepática na população mundial?
A esteatose hepática afeta aproximadamente 30% da população mundial, sendo considerada a doença hepática mais comum.
Que medidas podem ser adotadas para prevenir a esteatose hepática?
Pesquisas sugerem que mudanças no estilo de vida, como perda de peso e redução do consumo de álcool, são importantes para prevenir e reverter a esteatose hepática.
Assista ao vídeo - Consumo de alimentos saudáveis pode evitar o acúmulo de gordura no fígado
Veja também
Na Colômbia, presidente Lula diz que espera resposta de Donald Trump sobre convite para a COP30
JR na TV playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!