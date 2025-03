Alunos de escola no RJ vivem momentos de pânico durante tiroteio entre policiais e criminosos JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 19/03/2025 - 22h20 (Atualizado em 20/03/2025 - 18h03 ) twitter

Alunos de uma escola estadual viveram momentos de pânico durante um tiroteio entre criminosos e policiais na zona norte do Rio de Janeiro. Os estudantes tiveram que deitar no chão para se proteger dos disparos. A troca de tiros aconteceu no Complexo de Israel, um dos conjuntos de comunidade mais violentos do Rio de Janeiro. A operação tinha o objetivo de reprimir o roubo de veículos e de cargas na região.

