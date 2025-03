Amigo de Maicol chega algemado à delegacia após discutir com homem que estava no ônibus de Vitória JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 17/03/2025 - 18h06 (Atualizado em 18/03/2025 - 01h03 ) twitter

Um amigo de Maicol, o principal suspeito pela morte da adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos, chegou algemado à delegacia de Cajamar. Cícero chegou conduzido por integrantes da Guarda Civil Metropolitana depois de uma discussão com Matheus, o rapaz que estava no ônibus com Vitória e desceu um ponto depois da adolescente. O advogado da família afirmou que o pai de Vitória indicou o nome de uma pessoa que deverá ser ouvida em breve. Ainda segundo o advogado, esta pessoa pode esclarecer uma possível divergência de informações sobre o desaparecimento da jovem.

