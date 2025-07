Anvisa suspende comercialização de alimentos por irregularidades Presença de matéria estranha e origem desconhecida estão entre os problemas identificados JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 01h51 (Atualizado em 09/07/2025 - 01h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Agência de vigilância sanitária suspende comercialização de lotes de quatro alimentos

A Anvisa determinou a suspensão da venda de lotes de quatro alimentos devido a resultados insatisfatórios em testes laboratoriais. Os produtos afetados são champignon em conserva da marca Imperador, molho de alho da marca Qualitá, polpa de morango da marca De Marchi e azeite extravirgem Vale dos Vinhedos.

As análises revelaram a presença de matéria estranha e enxofre nos produtos. No caso do azeite extravirgem, a origem é desconhecida, o que motivou a proibição de sua comercialização. As empresas Imperador Alimentos, Qualitá e De Marchi já iniciaram o recolhimento dos produtos após serem notificadas pela Anvisa. Entretanto, a importadora responsável pelo azeite Vale dos Vinhedos não foi localizada.

Assista ao vídeo - Agência de vigilância sanitária suspende comercialização de lotes de quatro alimentos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!