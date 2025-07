Botafogo anuncia Davide Ancelotti como novo técnico

O Botafogo anunciou nesta terça-feira (8), a contratação de Davide Ancelotti como novo técnico do time. O italiano de 35 anos, filho de Carlo Ancelotti, substitui Renato Paiva, demitido após a eliminação no Mundial de Clubes. Davide assinou contrato até o fim de 2026 e fará sua primeira experiência como treinador principal.



