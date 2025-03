Após vitória sobre o Grêmio, Internacional pode quebrar jejum de 9 anos no Campeonato Gaúcho JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 14/03/2025 - 23h39 (Atualizado em 15/03/2025 - 01h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Internacional e Grêmio decidem no domingo (16) o título do Campeonato Gaúcho. O Colorado venceu o primeiro jogo por 2 a 0 e pode quebrar um jejum de nove anos. O clube tenta quebrar a hegemonia do Grêmio, que já dura sete anos no estado. A conquista do Tricolor gaúcho seria histórica e igualaria uma marca que já foi atingida pelo Cclorado. Além de tentar quebrar a sequência do rival, o Inter busca encerrar um incômodo jejum: a última taça foi em 2016.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD