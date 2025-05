Arrascaeta compartilha suas ambições no Flamengo e fala sobre camisa de Zico O jogador uruguaio discute suas metas no clube e a honra de usar a camisa 10 JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 22h55 (Atualizado em 14/05/2025 - 22h55 ) twitter

Exclusivo: Arrascaeta fala sobre sonhos no Flamengo e sensação de vestir camisa lendária de Zico

O Jornal da RECORD realizou uma entrevista exclusiva com Arrascaeta, jogador do Flamengo e destaque do Campeonato Brasileiro. Ele falou sobre suas aspirações no clube e a experiência de vestir a emblemática camisa 10, anteriormente usada por Zico.

Arrascaeta, que é o artilheiro do Flamengo no Brasileirão com sete gols, destacou a importância de contribuir com sua equipe, seja marcando gols ou dando assistências. O jogador mencionou que, apesar de uma lesão no ano anterior, atualmente está em plena forma e ansioso para alcançar mais vitórias e conquistas com o time.

O atleta também refletiu sobre o privilégio de receber a camisa 10 diretamente de Zico, um dos maiores ídolos do Flamengo, descrevendo o momento como inesquecível. Ele compartilhou seu desejo contínuo de ganhar títulos importantes e crescer profissionalmente, enfatizando a motivação constante de sua geração em buscar sempre mais.

