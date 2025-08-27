Assalto em bairro nobre de SP termina com tiroteio e morte Casal é feito refém e criminosos fogem após roubo de cofre em São Paulo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 22h08 (Atualizado em 26/08/2025 - 22h08 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um casal foi feito refém durante assalto em bairro nobre de São Paulo.

Criminosos roubaram um cofre e fugiram, mas houve troca de tiros com a polícia, resultando na morte de um assaltante.

Os assaltantes entraram na residência pelos fundos, e um carro foi apreendido posteriormente na fuga.

Moradores da área estão preocupados com a segurança, após cerca de 100 assaltos nos últimos seis meses.

Casal é mantido refém dentro de casa em bairro nobre de São Paulo

Um casal foi mantido refém durante um assalto em um bairro nobre de São Paulo. Os criminosos invadiram a residência na madrugada e fugiram levando um cofre. Na fuga, houve troca de tiros com a polícia, resultando na morte de um dos assaltantes. Outros suspeitos conseguiram escapar.

A ação criminosa ocorreu por volta das 6h30 da manhã, quando as câmeras capturaram a fuga dos ladrões. Um veículo aguardava do lado de fora para facilitar a evasão, dirigindo-se à comunidade de Paraisópolis. O carro foi apreendido pela polícia no final da tarde e está sob investigação.

Os assaltantes entraram na casa pelos fundos, utilizando uma escada para pular o muro. Não há câmeras de segurança nesse lado da propriedade. Durante o assalto, um morador relatou ter ouvido barulhos e tentou proteger seus filhos. Apesar do susto, os moradores da casa não se feriram.

A polícia civil organizou uma blitz na área, que tem enfrentado frequentes assaltos. Moradores expressaram preocupação com a segurança, considerando até se mudar. Nos primeiros seis meses do ano, aproximadamente 100 residências foram assaltadas na região. A polícia continua as buscas pelos criminosos foragidos.

Perguntas e Respostas

O que aconteceu durante o assalto em um bairro nobre de São Paulo?

Um casal foi feito refém durante um assalto em um bairro nobre de São Paulo. Os criminosos invadiram a casa, roubaram um cofre e, ao fugir, trocaram tiros com a polícia, resultando na morte de um dos assaltantes, enquanto os outros conseguiram escapar.

Como os assaltantes entraram na residência?

Os assaltantes entraram na casa pelos fundos, utilizando uma escada para pular o muro. Não havia câmeras de segurança nesse lado da propriedade.

Qual foi a resposta da polícia após o assalto?

A polícia civil organizou uma blitz na área, que tem enfrentado frequentes assaltos. Um veículo utilizado pelos criminosos foi apreendido e está sob investigação.

Qual a situação de segurança relatada pelos moradores da região?

Moradores expressaram preocupação com a segurança, considerando até mesmo se mudar, já que aproximadamente 100 residências foram assaltadas na região nos primeiros seis meses do ano.

Assista ao vídeo - Casal é mantido refém dentro de casa em bairro nobre de São Paulo

