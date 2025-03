Assista à íntegra do Jornal da Record | 03/03/2025 JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 04/03/2025 - 00h35 (Atualizado em 04/03/2025 - 01h12 ) twitter

Confira na edição do Jornal da Record desta segunda (3): Pesquisa mostra que quase 70% dos brasileiros estão com excesso de peso. Acidente com caminhão-tanque fecha rodovia Dutra por 3 horas, no Rio de Janeiro. Donald Trump confirma tarifas de importação de 25% sobre produtos do Canadá e do México. Atentado terrorista mata uma pessoa e fere quatro em Israel. No futebol, Corinthians, Palmeiras e Santos estão na semifinal do Paulistão.

