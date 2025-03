Assista à íntegra do Jornal da Record | 10/03/2025 JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 10/03/2025 - 23h28 (Atualizado em 11/03/2025 - 01h06 ) twitter

Confira na edição do Jornal da Record desta segunda (10): Cesta básica ficou mais cara em 14 capitais brasileiras, em fevereiro. Dia de tensão e queda nas bolsas dos Estados Unidos, Europa e Brasil. Em Brasília, Lula oficializa Gleisi Hoffmann nas Relações Institucionais; e Alexandre Padilha, no Ministério da Saúde. Volodymyr Zelensky chega a Arábia Saudita para reunião que pode dar início a um acordo de paz na Ucrânia. E no futebol, Palmeiras e São Paulo decidem quem vai disputar a final do Paulistão contra o Corinthians.

