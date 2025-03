Assista à íntegra do Jornal da Record | 14/03/2025 JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 15/03/2025 - 00h06 (Atualizado em 15/03/2025 - 01h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Confira na edição do Jornal da Record desta sexta (14): Presidente Lula diz que vai enviar projeto de isenção do imposto de renda na terça (18). Países do G7 ameaçam adotar novas sanções caso a Rússia não aprove cessar-fogo com a Ucrânia. Polícia de São Paulo encontra fotos da rotina de jovem assassinada no celular do principal suspeito. Técnico Dorival Junior corta Neymar da seleção brasileira. Em São Paulo, Palmeiras sonha com o tetra e o Corinthians quer voltar a conquistar a taça depois de seis anos.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD