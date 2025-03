Assista à íntegra do Jornal da Record | 15/03/2025 JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 16/03/2025 - 00h27 (Atualizado em 16/03/2025 - 01h04 ) twitter

Veja a edição completa do JR deste sábado (15) com os seguintes destaques: Médico é suspeito de vender atestados falsos a funcionários de empresas em São Paulo. Jornal da Record explica por que o preço do ovo disparou em fevereiro. Estados Unidos fazem ataques em grande escala contra rebeldes houthis no Iêmen. E, no futebol, as decisões dos campeonatos estaduais pelo país.

