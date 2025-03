Assista à íntegra do Jornal da Record | 18/03/2025 JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 18/03/2025 - 23h28 (Atualizado em 19/03/2025 - 01h06 ) twitter

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (18): Avião do presidente Lula arremete ao tentar pousar no interior de São Paulo. Governo envia ao Congresso isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Deputado Eduardo Bolsonaro anuncia que vai se licenciar da Câmara e ficar nos Estados Unidos. No mesmo dia, ministro Alexandre de Moraes manda arquivar pedido de apreensão do passaporte do parlamentar. Israel retoma ataques ao Hamas e diz que eliminou integrantes do alto escalão do grupo terrorista. Em conversa com Trump, Vladmir Putin aceita suspender ataques à rede de energia na ucrânia, mas rejeita cessar-fogo total. Presidente da CONMEBOL pede desculpas depois de dizer que Libertadores sem brasileiros seria como "Tarzan sem Chita". E morre, em São Paulo, aos 87 anos, a lenda do basquete, Wlamir Marques.

